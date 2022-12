Quería una foto y la avientan por el balcón desde un tercer piso

A un joven se le hizo fácil aventar a su amiga por el balcón desde un tercer piso, hacia la nieve acumulada en una ciudad rusa, todo por hacerse viral en redes.

El video ha sido severamente criticado etiquetando al individuo con calificativos que van de cínico a estúpido y más allá.

"Qué cosa tan más horrible, ella quería una foto y a él se le hizo tan gracioso lanzarla desde un tercer piso", señaló uno de los internautas que compartió el atroz material.

Je trouve pas ça drôle. pic.twitter.com/55gbEjk9dB — K (@zlukvx) December 1, 2022

Los internautas se preguntaron qué harían a su "amigo", si es capaz de lanzarlas desde un tercer piso mientras una cámara graba semejante barbaridad.

"Este tipo ahí debería terminar en la cárcel", "termina bien pero su acto es grave", "no debemos castigar sólo cuando hay consecuencias", "hablas sin tener el contexto a lo mejor es un delirio entre ellos", "la chica que tuvo la idea de este video", "puede que no sea la primera que lo ha hecho así que no hables sin saber".

"Tal vez no sea eso en absoluto y de hecho no nos importa" y "no hace falta inventarse escenarios para ver que una caída desde 3 pisos no es muy buena broma", fueron algunos de los comentarios.