Refrigerador y congelador: ¿cuáles son las diferencias?

El refrigerador y el congelador son aliados perfectos de tu cocina. Contar con ellos puede traer muchos beneficios, especialmente, para conservar los alimentos y bebidas que consumes a diario.

Sin embargo, aunque suele generar confusión, un refrigerador no es lo mismo que un congelador. Y, en ocasiones, las personas desconocen cuáles son sus diferencias. No te preocupes, ¡aquí te contamos más al respecto!

Diferencias entre refrigerador y congelador

La principal diferencia entre el refrigerador y el congelador es la temperatura. Mientras el primero por lo general está configurado entre 1 a 5 °C, el segundo está a 0 °C o por debajo.

En este punto también vale destacar que hay equipos con tecnología avanzada, como el refrigerador inverter, el cual posee un sistema que permite mantener una temperatura determinada previamente y, a la vez, garantiza el ahorro de energía.

El refrigerador ayuda a mantener frescos comestibles y bebidas que no requieren de muy bajas temperaturas para perecer; mientras que el congelador sirve para alimentos como carne, pollo, pescado u otros, que sí necesitan congelación para no dañarse si no se van a consumir al instante.