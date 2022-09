Regala a su novio un ´álbum del mundial´ sobre su relación

España.- En la última semana el álbum Panini del Mundial de Qatar 2022 se hizo tendencia tras su lanzamiento, convirtiéndose en tema de conversación para los aficionados del futbol que ansían pegar todas las estampas con los jugadores destinados a brillar en la Copa del Mundo.

Pero un joven español consiguió un álbum diferente y con un significado especial, ya que no se trató del clásico de las selecciones, si no que su novia mandó a hacer uno especialmente sobre todo los lugares que han visitado en su relación.

"Marisa (la novia) me hizo nuestro propio álbum del mundial. Yo en esta vida ya gané", escribió el joven conocido en Twitter como Yago, en una publicación en la que muestra el álbum junto a fotografías convertidas en estampas, replicando el original de la empresa Panini.

En el post de redes sociales se puede observar que la joven retomó el diseño del cuaderno oficial de la Copa del Mundo a disputarse entre noviembre y diciembre próximos, con el título "Nuestro mundial Yago y Marisa".

En los comentarios, la novia del joven dio a conocer que el álbum no lo mandó a hacer con una compañía, sino que ella misma se encargó del diseño desde el inicio y se ofreció a orientar a otras personas interesadas en replicar el obsequio.

Debido a lo innovador del regalo, la publicación se hizo viral, pero no todo fueron festejos y reconocimientos, ya que hubo un sector de los usuarios que se burlaron del detalle, llegando a hacer memes y llevando la publicación a oras redes.

Sin embargo, Yago respondió a uno de los posts que se burlaban del regalo de su novia, asegurando que también le regaló el álbum oficial con Messi y Cristiano Ronaldo y dejó en claro que se siente afortunado de tener a alguien que lo quiere de esa forma.

"Que a ustedes nadie en su vida les vaya a regalar un detalle no es mi pedo bro, no sean resentidos y celosos. Por cierto, si están con el pendiente, Marisa también me trajo el álbum con la pulga (Lionel Messi) y el bicho (Cristiano Ronaldo", escribió.

Mientras que en el interior del álbum colocó páginas para recordar momentos especiales que han pasado en su relación, así como los disfraces de Halloween, paseos y salidas a museos, entre otros apartados que no llegó a mostrar en las fotografías.