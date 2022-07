Reporta le robaron su carro; solo olvidó donde lo estacionó

Cuando acuden las personas acuden a los centros comerciales, a cines o incluso a consultas médicas, donde pasan varias horas, al salir, algunas olvidan donde estacionaron su automóvil.

Este fue el caso de una joven mujer que con lagrimas en los ojos reportó como robado su automóvil, pero minutos después ante los elementos policiacos, reconoció que se le olvidó que lo ha

En su publicación en Twitter, la usuaria @Alelugod´ narra a los internautas este penoso momento, el cual acompaño con un par de fotografías. En la primera se observan sus ojos llorosos y su rostro desencajado: "Yo saliendo del cine, pensando que me habían robado mi carro y solo no me acorde donde estaba estacionado"-

En la segunda gráfica se observa una patrulla del estado de Chihuahua estacionada, con la leyenda: "Imagínense el nivel de imbécil con el que quede con los polis".

El post de @Alelugod´ publicado el domingo en Twitter, supera los 4mil 400 retweets, las 2 mil citas y las 52 mil me gusta en menos de 36 horas, esto gracias a que ha llamado la atención de medios de difusión y desde luego de internautas que se han solidarizada con la twittera.

En defensa y solidaridad con @Alelugod´ le escribió una internauta: "También se me pierde, pero es culpa del carro no soy yo".

"Ves que son abusadores los carros, aprovechan que uno está distraído para ellos hacer de las suyas", señala otra respuesta.

"Mi papá fue una vez al cine en carro, salió y se regresó a su casa caminando, cuando se despertó al día siguiente no vio el carro y pensó que se lo había robado", se lee entre las reacciones.