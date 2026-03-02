Resident Evil Requiem arrasa en ventas y críticas: Capcom lo celebra

La industria del entretenimiento digital ha sido sacudida este fin de semana por el lanzamiento de Resident Evil: Requiem, la más reciente entrega de la icónica franquicia de Capcom que ha logrado una recepción sin precedentes desde su debut el pasado 28 de febrero de 2026. El título no solo ha cumplido con las altas expectativas de los seguidores del género survival horror, sino que ha establecido nuevos récords de ventas en plataformas como PlayStation Store, Xbox Live y Steam, consolidándose rápidamente como un fenómeno cultural y comercial que domina las tendencias globales.

El impacto del lanzamiento

La narrativa de esta entrega traslada a los jugadores a una Europa sumida en el caos tras la aparición de una variante letal del virus Progenitor. Lo que eleva a este capítulo por encima de sus predecesores es la reunión estratégica de figuras legendarias como Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft , quienes unen fuerzas en una misión desesperada para desmantelar las facciones que buscan heredar el oscuro legado de la corporación Umbrella.

Avances técnicos y jugabilidad

En el apartado técnico, Capcom ha llevado su motor gráfico RE Engine a un nivel de sofisticación que roza el fotorrealismo extremo, aprovechando al máximo las capacidades del hardware de última generación. Los entornos presentan un nivel de detalle minucioso que, combinado con un sistema de sonido binaural diseñado para inducir una paranoia constante, sumerge al usuario en una atmósfera opresiva donde cada sombra parece esconder una amenaza real. La jugabilidad recupera los pilares clásicos de la saga al priorizar la gestión crítica de recursos y la resolución de rompecabezas complejos, obligando a los jugadores a medir cada bala y a pensar estratégicamente antes de avanzar por los pasillos de las instalaciones góticas que sirven de escenario.

El éxito de Resident Evil: Requiem se refleja también en la crítica especializada, que le ha otorgado calificaciones sobresalientes destacando su capacidad para respetar las raíces de la serie mientras redefine los estándares del horror contemporáneo. Con una calificación promedio que supera los noventa puntos en los principales sitios de reseñas, el juego se perfila como el referente absoluto del año. Mientras tanto, la compañía japonesa ya ha adelantado que el soporte para el título continuará con actualizaciones de contenido y un futuro modo cooperativo, asegurando que este "Réquiem" sea, en realidad, el inicio de una nueva y aterradora era para los amantes del suspenso.