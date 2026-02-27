Polémica en la SEP: Director de Recursos Humanos organiza fiesta de cumpleaños dentro de oficinas oficiales

En plena semana laboral y en medio de una política de austeridad promocionada por la propia Secretaría de Educación Pública (SEP), Jorge Alberto Zaragoza González, quien ocupa el cargo de director de Recursos Humanos, decidió llevar la celebración de su cumpleaños... a su lugar de trabajo.

La celebración, que se realizó en pleno interior de las oficinas de la SEP en horario de labores, no fue un simple pastel compartido entre compañeros. En videos y fotografías difundidos en redes sociales se observa una escena festiva: globos y adornos coloridos, mesas con comida y refrescos, y hasta música en vivo contratada para amenizar el festejo.

¿Celebración o incongruencia institucional?

Lo que para algunos podría parecer un momento de convivencia, en redes sociales ha desatado críticas. Usuarios cuestionan la coherencia entre la celebración y los discursos de austeridad gubernamental que se han repetido en los últimos meses desde la dependencia. Muchos señalaron que realizar un evento de este tipo en oficinas públicas —con recursos y espacios que deberían estar dedicados al trabajo institucional— parece un gesto fuera de lugar.

Además, la polémica cobra aún más fuerza si se toma en cuenta que este suceso se registra apenas semanas después del despido de Marx Arriaga, quien había denunciado presunta corrupción y malas prácticas dentro de la SEP. Para críticos, la fiesta puede verse como un símbolo de que aún existen resistencias culturales al interior de la dependencia, a pesar de las renovadas políticas de transparencia.

Reacciones en redes

Las imágenes compartidas en TikTok, Twitter y otras plataformas generaron desde burlas hasta indignación:

Algunos usuarios hicieron memes resaltando la diferencia entre discursos oficiales y acciones reales.

Otros exigieron explicaciones públicas sobre el uso de recursos institucionales para un evento privado.

Un sector más moderado defendió que las celebraciones son parte de la convivencia laboral, siempre y cuando no se utilicen fondos públicos.