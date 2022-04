Roban $1 millón de dólares de dinero falso para películas

La policía de Oregon alertó a los negocios de esta localidad que fueron robados de un auto $1 millón de dólares falsos. Estos billetes son los que se usan para las películas.

Según el Departamento de Policía de Newport, Oregon, los oficiales respondieron al robo que ocurrió en el automóvil el jueves pasado.

El dueño del vehículo dijo que los ladrones se llevaron el dinero falso en denominaciones de $10, $20 y $100 dólares, entre otros artículos.

La policía dijo que el dinero de utilería está marcado con la leyenda "For Motion Picture Use Only" (Solo para uso de películas) y "Copy" (Copia). para indicar que no es dinero real, pero señaló que es muy similar a los billetes reales, lo que ha creado problemas para las empresas locales en el pasado.

Las autoridades emitieron una advertencia a las empresas y les dijeron que revisaran detenidamente cualquier papel moneda aceptada en su establecimiento.

"Además de la obvia advertencia impresa de que la moneda es solo para uso cinematográfico, también se sentirá diferente de la moneda estadounidense auténtica", dijo la policía. Es decir que el papel del billete se sentirá diferente al tacto.

Esto ya había ocurrido anteriormente, ya que el año pasado, las fuerzas del orden público advirtieron a las empresas de Florida sobre los billetes falsos de $20 dólares que decían "Solo para uso de accesorios de películas".