Roban vestido de novia a días de casarse; ofrecen recompensa

Cuautitlán.- ¿Ya no habrá "bodorrio"? Una futura esposa se encuentra desesperada por encontrar su vestido de boda que le fue robado debido a un cristalazo, por lo que su familia ofreció una recompensa a quien logre localizar el atuendo para su próximo evento.

El robo del vestido ocurrió el pasado 19 de abril, a las 18:20 horas, en el Walmart Portal Cuautitlán, de Avenida Huehuetoca, en Cuautitlán Izcalli.

A través de la plataforma de Facebook, Dafne Cortés, una mujer de Cuautitlán Izcalli, ofreció una recompensa a quien le ayude a localizar el vestido de novia de su prima, el cual fue robado debido a un cristalazo.

"El día de hoy, aproximadamente a las 6:15 pm le acaban de dar un cristalazo a la camioneta de mi prima en Walmart Portal Cuautitlán (Walmart de Avenida Huehuetoca en Cuautitlán Izcalli), explicó Dafne a través de sus redes sociales.

Del mismo modo, culpó a la seguridad del estacionamiento, mencionando que no se hicieron responsable de la situación.

"Cómo siempre la seguridad del estacionamiento "no vio nada", "no hay cámaras de ese lado" y no se hacen responsables de nada. Los del sitio de taxis no vieron nada.

"¡¡¡Sabemos que fue un auto compacto negro el que se dio a la fuga!!!", se lee en la publicación de Facebook.

Del mismo modo, dio a conocer que el vestido era de la marca Brindenformal, totalmente blanco, además estaba acompañado por dos bolsas negras con el ramo y varias cajas con los brazaletes.

"Las ratas se llevaron no solamente su vestido de novia y ramo, se están llevando su ilusión, esfuerzo y tiempo. Su boda es de este fin de semana al otro.

"Vestido marca Brindenformal totalmente blanco además de dos bolsas negras con el ramo y varias cajas con los brazaletes de las damas color lila con blanco.

"Les pido me ayuden a compartir, si saben alguna información, si alguien vio algo, si ven a la venta el vestido. SE OFRECE RECOMPENSA!!!", declaró Dafne en sus redes sociales.

Dicha publicación ha causado indignación por parte de los usuarios, quienes se compadecieron de la situación y ofrecieron regalarle flores, maquillaje y otros materiales más.

