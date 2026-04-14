Fallece Felipe Staiti, ícono del rock latino en Mendoza

La música en español amaneció de luto. La muerte de Felipe Staiti no solo deja un vacío enorme en el rock latino, sino también una imagen imborrable: su última aparición sobre un escenario, captada durante el Vive Latino.
Un último concierto que hoy duele más
Semanas antes de su fallecimiento, el guitarrista y alma de Enanitos Verdes se presentó con energía y entrega frente a miles de fans. Nadie imaginaba que ese momento sería una despedida silenciosa.
En ese show, Staiti no solo tocó: se mostró cercano, sonriente y comprometido con su público, como lo hizo durante más de cuatro décadas de carrera. Su presencia en el Vive Latino 2026 fue descrita como poderosa, llena de vida... una contradicción dolorosa ahora que sabemos lo que vendría después.
La noticia que sacudió al rock
El músico argentino falleció el 13 de abril de 2026 a los 64 años, tras enfrentar complicaciones de salud que lo mantuvieron hospitalizado en Mendoza.
Aunque no se han detallado completamente las causas, reportes señalan que venía arrastrando problemas derivados de una infección bacteriana que afectó seriamente su estado físico.
Su partida ocurre años después de la muerte de su compañero Marciano Cantero, lo que convierte este momento en uno de los más difíciles para la historia de la banda.
Más que un guitarrista: un pilar del rock latino
Staiti no fue solo un músico: fue parte esencial de una generación que definió el sonido del rock en español. Canciones como Lamento boliviano o La muralla verde siguen siendo himnos que cruzan generaciones.
Desde 1979, cuando nació la banda en Mendoza, su guitarra ayudó a construir una identidad musical que trascendió fronteras y marcó a millones de fans en América Latina.
Tras la muerte de Cantero en 2022, Staiti asumió también la voz del grupo, demostrando su compromiso por mantener vivo el legado de Enanitos Verdes.
Una imagen que se vuelve historia
Hoy, la última fotografía compartida por el Vive Latino —Staiti en pleno escenario— deja de ser solo un recuerdo de concierto y se convierte en un símbolo.
Un instante congelado donde todo parecía normal: la música, el público, la emoción. Pero ahora, esa imagen representa el cierre de una era.
El eco que queda
La muerte de Felipe Staiti no apaga su música. Al contrario, la amplifica. Cada acorde, cada canción y cada presentación —incluida esa última en México— se transforman en testimonio de una vida dedicada al rock.
Porque algunos artistas no se van del todo...
simplemente siguen sonando.