Saskia Niño de Rivera se disculpa con la familia de Carmen Salinas tras polémica en su podcast

La activista Saskia Niño de Rivera ofreció una disculpa pública a la familia de la actriz y exdiputada Carmen Salinas luego de la controversia generada por un episodio de su pódcast Penitencia, en el que un interno entrevistado realizó señalamientos que involucraban el nombre de la fallecida artista.

El contenido provocó incomodidad entre los familiares de Salinas, quienes solicitaron una aclaración al equipo responsable del programa tras la difusión del episodio.

Ante esta situación, Niño de Rivera —fundadora de la organización Reinserta— explicó en un encuentro con medios que la mención se debió a un error editorial y subrayó que el propósito del pódcast no es afectar la reputación de ninguna persona, sino exponer historias vinculadas con la violencia que se vive en México.

¿Qué declaró Saskia Niño de Rivera?

Durante su posicionamiento, la activista ofreció una disculpa directa a quienes se hayan sentido afectados por lo ocurrido. Asimismo, informó que el episodio fue retirado temporalmente mientras el equipo revisaba el contenido para corregirlo.

Posteriormente, el capítulo fue editado y vuelto a publicar con ajustes destinados a evitar interpretaciones equivocadas. Niño de Rivera añadió que el equipo reforzó los protocolos editoriales del programa para prevenir situaciones similares.

Importancia del testimonio en el pódcast

De acuerdo con la activista, el testimonio principal del episodio —centrado en la historia de un interno identificado como "Beto"— continúa siendo relevante dentro del proyecto, cuyo objetivo es generar reflexión sobre las infancias y los contextos de violencia en el país.

Respecto a la posibilidad de enfrentar acciones legales por la polémica, Niño de Rivera aseguró que está dispuesta a atender cualquier proceso que sea necesario.