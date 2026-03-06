"The Boys" se despide: el tráiler de su última temporada promete una batalla brutal

Después de años de violencia, sátira y superhéroes fuera de control, The Boys está lista para cerrar su historia. Prime Video lanzó el tráiler oficial de la quinta y última temporada, adelantando un final explosivo que pondrá frente a frente a sus personajes en una batalla definitiva.

La despedida de esta popular serie llegará muy pronto: el estreno será el 8 de abril de 2026, con los dos primeros episodios disponibles desde ese día. Después, se lanzará un capítulo cada semana hasta el 20 de mayo, cuando se emita el episodio final.

Un mundo dominado por Homelander

El avance muestra un escenario oscuro donde Homelander (Patriota) prácticamente domina el mundo. Su poder y su inestabilidad han llevado la situación al límite, provocando que la sociedad quede sometida a su voluntad.

Mientras tanto, el grupo que intenta detenerlo está completamente dividido:

Hughie, Mother's Milk y Frenchie están encarcelados en un llamado "campo de libertad".

Annie (Starlight) trata de organizar una resistencia contra los Supes.

Kimiko se encuentra desaparecida.

En medio del caos aparece Billy Butcher, dispuesto a usar un virus capaz de eliminar a todos los superhumanos del planeta, una decisión que podría cambiar el destino del mundo.

Regresos inesperados y sorpresas para los fans

La temporada final también traerá personajes conocidos y nuevas incorporaciones. Uno de los regresos más comentados es el de Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles.

Además, el tráiler adelantó una reunión muy especial para los fans de la serie Supernatural: Jensen Ackles, Jared Padalecki y Misha Collins aparecerán juntos en esta última entrega.

Incluso habrá conexiones con el spin-off Gen V, cuyos personajes también se integrarán a la historia para el enfrentamiento final.

Un final que promete ser brutal

Desde su estreno, The Boys se convirtió en una de las series más exitosas de Prime Video gracias a su mezcla de acción extrema, humor negro y crítica al poder.

Ahora, todo apunta a que la quinta temporada llevará esa fórmula al límite. El tráiler muestra escenas intensas, violencia característica de la serie y la promesa de una guerra total entre humanos y superhéroes.

Si algo deja claro el avance es que nadie está a salvo y el final podría cambiarlo todo para el universo de la serie.

Fecha de estreno: 8 de abril de 2026

Plataforma: Prime Video

Final de la serie: 20 de mayo de 2026