VIDEO: Se desata polémica discusión entre Faitelson y Rafa Puente Jr EN VIVO

Ciudad de México. - El ambiente de debate y controversia se encendió en las mesas de TUDN cuando David Faitelson y Rafael Puente del Río protagonizaron un intenso intercambio de palabras. La polémica se desató cuando Puente del Río cuestionó la labor de Faitelson, acusándolo de generar polémica sin convicción y de construir controversias estériles.

Faitelson, sin reservas, defendió su posición como periodista y exigió respeto ante las críticas de Puente del Río. "No me puedes decir que hago show porque yo soy un periodista y te pido que me respetes en ese sentido", expresó Faitelson, desafiando las afirmaciones del exentrenador.

La discusión no tardó en intensificarse, con Puente del Río arremetiendo contra Faitelson con comentarios sarcásticos y cuestionamientos a su congruencia profesional. En respuesta, Faitelson no dudó en recordarle a Puente del Río sus supuestos fracasos como entrenador en la Liga MX, desatando aún más la tensión entre ambos.

El enfrentamiento culminó con Faitelson reiterando su posición, afirmando que tiene la valentía de decirle a Puente del Río que no sirve como entrenador. Este acalorado intercambio demuestra que las discusiones en torno al deporte no están exentas de pasiones y tensiones, manteniendo a la audiencia atenta a cada palabra pronunciada en las mesas de TUDN.