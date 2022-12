Se enoja porque le regalaron una taza en el intercambio de navidad

Los intercambios de regalos cada vez son más populares, pues ya dejaron los círculos familiares y de amigos para extenderse a las oficinas y hasta las escuelas, sin embargo, las molestias por este tipo de prácticas siempre se haber presenté.

Y como prueba, un hombre de alrededor de 50 años que se enojó con la persona que le tuvo que dar un regalo porque este le había regalado una simple taza.

En el video de tik tok, se ve al hombre abrir su regalo, este se enoja al descubrir que era una taza con pale adentro y unos cuantos cacahuates.

Enojado reclamo que el intercambio era de 500 pesos, por lo que una taza queda muy por debajo del máximo que se estableció.

Pero se llevó la amarga sorpresa de que la taza no era su regalo si no billetes, según cuenta el narrador, el hombre necesitaba, pero por su molestia ya no se los iba a dar

Entre comentarios se pudieron leer los siguientes mensajes por parte de otros internautas, cabe señalar que la grabación se viralizó desde distintos perfiles.

"Le fue mejor", "Yo también quiero una taza de ´500 pesos´ si es que va a ser así", "Se ve que al señor si le hacía falta y por eso el enojo, no es que fuera avaro".

Por otra parte, también hubo personas que consideraron que la grabación había sido falsa y solo se buscaba crear una escena divertida para la red social de videos cortos.