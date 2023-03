Se muda, hace "Fiesta" y pide que le paguen la renta o despensa

En redes se compartió una conversación, donde una joven invita a sus amigos a una fiesta en su nuevo departamento, ya que acaba de independizarse y mudarse con su novio.

Sin embargo, hizo una mesa de regalos costosa; de acuerdo con la invitación, se mudó y estrenó una nueva casa.

"Estamos pidiendo una despensa bien completa o algunos artículos que vienen en la lista, hasta ahorita sólo tenemos el microondas, estufa y licuadora; si no pueden darnos regalo también tomaremos dinero en efectivo que sean al menos 4 mil pesos de un mes de renta", escribió.

Ser un adulto independiente no es fácil pic.twitter.com/LpUqYSMt28 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) March 19, 2023

Además, en la lista de regalos se observa que la joven pidió una freidora de aire, televisión, colchón y lavadora; los internautas reaccionaron de manera negativa, pues creen que eso es aprovecharse de los invitados.

Un usuario compartió su experiencia al prohibirle ingresar un evento con una mesa de regalos similar, tras no llevar algo de la lista.

"Yo lo creí falso e hice un regalo que me nació dar, no seguí lo de la lista que mandaron: di un cuchillo de chef con otros cuchillos y tablas de bambú; me prohibieron ir a su postmisa y aprendí que es una mentada de madre cuando vienen con todas esas exigencias".