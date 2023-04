Se tatuó el CURP y el tatuador terminó equivocándose

Tomar la decisión de hacerse un tatuaje es algo que muchas personas no piensan dos veces, y existen algunos diseños que tienen toda una historia.

Un joven decidió tatuarse su Clave Única de Registro de Población, mejor conocida como CURP, esto porque una vez fue atropellado por un automovilista mientras viajaba en su bicicleta y la única persona que se detuvo terminó llevándose su cartera e identificaciones.

Luego de vivir esta experiencia decidió tener tatuada su CURP para así poder ser identificado si le pasaba otro accidente, lo que nunca le pasó por la mente es que el tatuador terminaría equivocándose y cambiando de lugar algunos números de su clave única, indica Milenio.

El joven reveló su historia en una de las dinámicas de los shows en vivo de La hora Feliz de Cojo Feliz y el Tío Rober, "¿Qué tatuaje cule** tienes?", le preguntaron los comediantes.

"Mi CURP y está mal", comentó. "Una vez iba en bici a las cinco de la mañana, iba hacía mi trabajo y me tiraron, un coche y se siguió el coche. La persona que iba pasando en vez de ayudarme, me robó mi cartera y de ahí decidí tatuarme mi CURP por si me llegaba a pasar algo", contó sobre el motivo por el cuál se hizo el tatuaje.

¿Cuál es el error que cometió el tatuador? El joven dijo el error que hay en su CURP: "En vez de 0206 era 0602", explica generando la risa de todos los presentes.