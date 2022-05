Se va de pinta con el novio; su padre le da dura lección

Estrella se escapó de la escuela y se fue con su novio, sin embargo, su padre la descubrió y decidió darle una lección, misma que quedo registrada y grabada en un video que es difundido a través de la red social TikTok, post que se ha hecho viral con más de 9.4 millones de visualizaciones.

Pese a ser descubierta por sus padres, Estrella lejos de estar arrepentida por escaparse de la escuela y con ello defraudar la confianza depositada en ella por sus padres, le expresó a su papá, "la escuela no sirve para nada".

Asimismo, la niña le dijo a su papá que ella podría ganar más dinero siendo influencer, que acudiendo a tomar clases a la escuela, situación que molestó mucho al padre de Estrella, quien le recordó que él le da todo, incluso la jovencita cuenta con todas las comodidades en casa, incluyendo aire acondicionado.

El padre de Estrella la llevó a una obra en construcción, en donde le comento que ahí acabaría, si no quería ir a la escuela.

Ahí le pidió que vieron como estaba trabajando duramente el maestro albañil, cargando una cubeta de arena para realizar la mezcla con cemento y agua. "¿Ta pesao o no está pesao?" cuestionó el papá.

El padre le pidió a Estrella que se quitará la mochila y luego le pidió que la levantara con una mano, instrucción que sin problema cumplió la jovencita.

Acto seguido el papá le pidió que hiciera lo mismo con un bulto de cemento, el cual obviamente, la niña no pudo levantar, ya que tienen un peso de 50 kilógramos.

Al no poder levantar el bulto de cemento, el papá le dijo que no pudo levantar el bulto porque ella no esta hecha para este tipo de trabajo.

El video que subió la usuaria susyjimenez0, busca dejar una lección entre los jóvenes, que pesa más un bulto de cemento que los libros de la escuela.