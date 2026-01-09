Secretaría de Salud reporta estado de salud de niña de 10 años en Chiapas

La Secretaría de Salud informó que una niña de 10 años de edad, quien dio a luz en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se encuentra estable y fuera de peligro, mientras que su bebé permanece hospitalizado en estado delicado.

Tras darse a conocer el caso del parto de la menor de edad, la dependencia federal emitió un comunicado con información detallada sobre el estado de salud tanto de la paciente como del recién nacido.

Medios locales de Chiapas habían reportado que la menor presentó lesiones graves en tejidos internos, debido a que su cuerpo no estaba preparado para un parto, lo que encendió alertas sobre la atención médica brindada y el contexto del caso.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que por este caso la Fiscalía de Justicia Indígena continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente, a fin de esclarecer los hechos conforme a la ley.

La niña de 10 años se encuentra estable tras la atención médica

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la paciente, originaria de Chiapas, evoluciona de manera favorable, se encuentra estable, fuera de peligro y bajo seguimiento médico continuo. La institución señaló que la menor fue atendida por una urgencia obstétrica, en la que se activaron todos los protocolos médicos correspondientes, lo que permitió una intervención oportuna. Gracias a esta atención, su estado respiratorio fue estabilizado y actualmente no presenta complicaciones que pongan en riesgo su vida, según el reporte oficial.

Bebé permanece en estado delicado

Respecto al recién nacido, la Secretaría de Salud informó que se trata de un niño prematuro, quien permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). El estado de salud del bebé es delicado, acorde a su edad gestacional de 34 semanas, por lo que recibe atención médica especializada y permanente. El personal de salud indicó que se están realizando todas las maniobras médicas necesarias para favorecer su evolución y que pueda salir adelante.