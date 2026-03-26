Primer vistazo al nuevo Severus Snape en la serie de Harry Potter

La nueva adaptación televisiva de Harry Potter ya comienza a tomar forma. HBO Max dio a conocer el primer adelanto de la serie, ofreciendo un vistazo inicial a los personajes que darán vida a esta reinterpretación de la obra creada por J.K. Rowling.

¿Qué se destaca en el tráiler?

Entre los momentos más destacados del tráiler se encuentra la aparición de Paapa Essiedu en el papel de Severus Snape, uno de los personajes más complejos de la historia. Su presentación marca el inicio de una nueva etapa para el profesor de Pociones dentro de este formato.

El avance, aunque breve, deja ver una propuesta visual con un tono más oscuro en comparación con las películas originales. La ambientación está dominada por iluminación tenue, estructuras antiguas y escenarios fríos que refuerzan el carácter dramático de la historia.

¿Cómo es la representación de Snape?

En las primeras imágenes, Snape aparece con una actitud seria y reservada. Se le observa en un espacio de piedra iluminado por velas, vestido completamente de negro y sosteniendo su varita, transmitiendo una sensación de autoridad y misterio.

Este personaje fue interpretado previamente en el cine por Alan Rickman, cuya actuación se volvió emblemática dentro de la saga. Ahora, la serie busca ofrecer una visión distinta, con mayor profundidad en su desarrollo a lo largo de varias temporadas.

El proyecto contempla adaptar cada uno de los libros en una temporada, lo que permitirá explorar con mayor detalle las subtramas, así como dar más espacio a personajes secundarios y elementos del mundo mágico que no fueron abordados en las películas.