Netflix aumenta precios en México: nuevos planes para 2026

Los usuarios de Netflix en México deberán prepararse para un ajuste en sus gastos mensuales. La plataforma de streaming confirmó un aumento en los precios de sus planes a partir de abril de 2026, una medida que ya comenzó a notificarse mediante correos electrónicos a sus suscriptores.

Este cambio no se aplicará de manera uniforme para todos los usuarios el mismo día. En realidad, el nuevo precio se reflejará conforme a la fecha de facturación de cada cuenta, lo que significa que algunos usuarios verán el ajuste antes que otros a lo largo del mes.

Nuevos precios de Netflix en 2026

De acuerdo con la información compartida a usuarios y replicada por medios nacionales, el incremento oscila entre 20 y 40 pesos mensuales, dependiendo del plan contratado. Así quedarían las nuevas tarifas:

- Plan estándar con anuncios: pasa de 119 a 139 pesos al mes

- Plan estándar sin anuncios: sube de 249 a 269 pesos mensuales

- Plan premium: aumenta de 329 a 369 pesos al mes

Este ajuste representa un incremento moderado, pero constante, en el costo del servicio, lo que podría impactar en la decisión de permanencia de algunos usuarios o en el tipo de plan que elijan mantener.

¿Por qué suben los precios de Netflix?

La compañía explicó que este aumento responde a una actualización en su oferta de contenido. Según lo señalado en los correos enviados a suscriptores, el objetivo es fortalecer el catálogo con nuevas series, películas y producciones originales.

De hecho, para abril de 2026 se tienen programados al menos 74 nuevos lanzamientos, lo que refuerza la estrategia de la plataforma por mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado de opciones de streaming.

Este tipo de ajustes no es nuevo en la industria. Plataformas digitales suelen modificar sus precios conforme amplían su catálogo o invierten en contenido exclusivo, buscando equilibrar costos de producción y mantener su crecimiento global.