"Si son web*nes, no vengan a EU": mujer que gana $3 mil diarios limpiando

Indira Valencia trabaja limpiando casas, 5 a lo máximo en Washington; aseguró que gana entre 16 o 20 dólares, 319 y 399 pesos la hora, es decir, por 8 horas de trabajo percibiría entre 2 mil 555 o 3 mil 194 pesos.

A la semana se llevaría 15 mil 974 pesos constantes y sonantes; aconsejó que si realmente piensan en emigrar, lo hagan tomando en cuenta que en EU "sí" se "necesita gente que venga a trabajar, con fuerzas y ganas de superarse".

Que no sean como 2 chicas a las que recomendó hace 2 meses, que no "duraron ni una semana porque dijeron que este trabajo no era para ellas: este consejito va para las mamás que quieran mandar a sus hijas de México para acá, sólo a las de México, yo no sé de las demás", precisó.

"Señora, si su hija es webona, no gaste en el pollero, esa va a ser webona aquí y en china", dijo la trabajadora mexicana.

"De verdad, las nuevas generaciones, algunas, no generalizo, quieren todo en charola de plata y la verdad es que no; este trabajo, como todos, cansado, claro que sí, porque es físico".

"Papás que piensan mandar a sus hijos webones a que le echen ganas al gabacho, no gasten señora, porque si su hijo o su hija es webona, no va a hacerla en EU", finalizó.