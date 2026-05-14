Anillos inteligentes de Corea del Sur traducen lengua de señas en tiempo real

Cómo son los anillos inteligentes que interpretan la lengua de señas en tiempo real

La inteligencia artificial aplicada a dispositivos portátiles permitiría traducir el lenguaje de señas en texto instantáneo. El sistema desarrollado por científicos de Corea del Sur reconoce palabras y frases con una precisión cercana al 88%.

Un grupo de investigadores surcoreanos desarrolló un sistema de traducción capaz de convertir en texto instantáneo los movimientos realizados con las manos en lengua de señas, mediante siete anillos equipados con sensores. El mecanismo, denominado WRSLT, fue presentado en la revista Science Advances y alcanzó una precisión de reconocimiento superior al 88% tanto en la Lengua de Señas Americana como en la Lengua de Señas Internacional.

¿Cómo funciona el sistema WRSLT?

Este avance surge en un contexto de alta demanda de soluciones inclusivas: para millones de personas sordas, la lengua de señas constituye el principal canal de comunicación. Sin embargo, la complejidad gramatical y la diversidad —existen más de 300 lenguajes de señas diferentes en todo el mundo, según la Federación Mundial de Sordos— dificultan el entendimiento con quienes no dominan estos sistemas. Los métodos actuales, como guantes con sensores o dispositivos cableados, suelen ser incómodos y poco prácticos para el uso cotidiano. El nuevo sistema utiliza anillos inteligentes totalmente inalámbricos y ligeros, permitiendo la traducción de gestos naturales y eliminando la necesidad de calibración individual.

Impacto de la tecnología en la comunicación

La información recopilada por los sensores es procesada por una inteligencia artificial, que traduce los movimientos en tiempo real y muestra el texto en un teléfono o computadora. Este avance no solo facilita la comunicación entre personas sordas y oyentes, sino que también promueve la inclusión y el acceso a la información para todos.