Spotify 20 permite a usuarios revivir su historia musical

Spotify presentó una nueva experiencia interactiva llamada "Spotify 20: Your Party of the Year(s)", una herramienta que permite a los usuarios revisar estadísticas acumuladas de toda su historia dentro de la plataforma desde su lanzamiento hace dos décadas.

La nueva función comenzó a aparecer en la aplicación móvil y fue creada como parte de la celebración por los 20 años del servicio de streaming musical. A diferencia de otras funciones temporales, esta experiencia recopila información sobre los hábitos de escucha desde el momento en que cada usuario abrió su cuenta.

La herramienta ha sido comparada con una versión extendida de Spotify Wrapped, la campaña anual de estadísticas musicales que la plataforma popularizó desde 2016 y que cada año genera millones de publicaciones en redes sociales.

Spotify 20 ofrece estadísticas de tu actividad musical desde el inicio.

Con "Spotify 20", los usuarios pueden consultar distintos datos relacionados con toda su actividad dentro de la plataforma. Entre las estadísticas disponibles se encuentran el artista más escuchado de toda su historia, la primera canción reproducida, el número total de canciones únicas escuchadas y la fecha en la que se unieron al servicio.

La experiencia también incluye una playlist personalizada con las 120 canciones más escuchadas de todos los tiempos por cada usuario, además de imágenes diseñadas para ser compartidas en redes sociales, siguiendo el estilo visual que caracteriza a Spotify Wrapped.

De acuerdo con la compañía, la función busca que las personas puedan revivir "los momentos que definieron su historia musical", mostrando cómo evolucionaron sus gustos musicales a lo largo de los años.

La nueva función incluye una playlist personalizada con tus 120 canciones más escuchadas.

Spotify informó que la función está disponible por ahora exclusivamente en dispositivos móviles. Algunos usuarios han señalado que el acceso puede tardar en aparecer dependiendo de la región donde se encuentren y de la antigüedad de la cuenta.

Para ingresar a la experiencia, los usuarios pueden escribir "Spotify 20" en el buscador de la aplicación o localizar la opción bajo el nombre "Fiesta(s) del año". También existe un acceso directo mediante un sitio específico habilitado por la plataforma para esta función desde teléfonos móviles.

Spotify Wrapped se enfoca en un año, mientras que Spotify 20 abarca toda tu historia.

Durante un evento de prensa citado por Billboard, Axel Ulfson, gerente de producto de Spotify, explicó las diferencias entre Spotify Wrapped y la nueva experiencia.

Según detalló, Wrapped se enfoca en resumir únicamente un año de actividad musical y reflejar los momentos culturales y de escucha más relevantes de ese periodo. En contraste, "Spotify 20" muestra el recorrido completo del usuario desde el día en que abrió su cuenta.

La plataforma destacó que esta nueva función tiene un enfoque más nostálgico y amplio, ya que permite observar la evolución de los hábitos musicales a lo largo de los años.