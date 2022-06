Sólo querían "bonitas": la despiden por "fea" y demanda a la empresa

Un episodio de acoso laboral indignó a toda una comunidad del barrio porteño de Palermo: una empleada fue despedida por "fea", demandó a la empresa y ahora tendrán que indemnizarla con una cuantiosa suma de efectivo.

La mujer trabajó en Williamsburg, una reconocida cadena de venta de hamburguesas; sin embargo, durante todo ese tiempo recibió malos tratos y un bajo salario.

El trabajo era informal y la jornada laboral se extendía de jueves a domingo de 10:00 a 18:00 horas, con una remuneración de menos de 25 mil pesos.

Un día, el encargado del local se le acercó y le dijo frente a los comensales, que estaba despedida y debía irse del lugar porque "una persona fea no puede ser la cara de Williamsburg".

Cuando la joven le volvió a preguntar por los motivos de su despido, el hombre le respondió: "te echo por fea"; eso no fue todo, al día siguiente no le permitieron entrar y cuando intentó hablar con la empresa no obtuvo respuesta, según consta en la denuncia.

El Tribunal integrado por María Cecilia Hocki y Gabriela Vázquez, tuvo por probada la relación laboral gracias a las pruebas aportadas, como la declaración de testigos que confirmaron que la demandante, que era empleada del local, pese a que la empresa demandada negaba los cargos.