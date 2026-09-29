Fallece Concepción Márquez, actriz mexicana de 82 años

La actriz de 82 años tuvo una carrera de más de 40 años en los escenarios mexicanos; su último proyecto fue la telenovela "Amanecer", junto a Blanca Guerra, Fernando Colunga y Livia Brito, en Televisa.

Un rostro elegante, una voz dulce y un trabajo impecable hicieron de la primera actriz Concepción Márquez una figura que será recordada por su estilo de actuación y por un legado construido a lo largo de más de 40 años de carrera en la televisión, el teatro y el cine mexicanos. La noticia fue difundida la tarde del lunes a través de redes sociales por la compañía El Aquelarre Teatro y, posteriormente, confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

"La ANDA lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Concepción Márquez. Actriz de amplia y destacada trayectoria en teatro, cine y televisión", escribieron en un mensaje publicado en X. Asimismo, aprovecharon la oportunidad para extender sus condolencias a la familia y amigos de la actriz, además de destacar su legado en el cine, el teatro y la televisión.

Márquez construyó una carrera de más de 40 años en los escenarios mexicanos.

Antes de debutar como actriz, llegó a trabajar en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pero su talento la llevó al teatro mucho antes de iniciar sus estudios de actuación.