Su ex esposo y amante la demandan por compartir como descubrio la infidelidad

Monterrey.- Si bien, cuando una persona es engañada por su pareja, lo que menos espera es que la amante interponga una demanda en su contra por difamación y que además le pida 500 mil pesos como indemnización por los daños causados al contar su versión.

Esta historia, que se ve alejada de la vida normal, se convirtió en realidad para la tiktoker Lupita Villalobos, quien incluso fue demandada por el esposo que la engañó por "violencia familiar", hecho que por obvias razones no procede.

Aunque este proceso comenzó desde 2019, cuando Villalobos descubrió la infidelidad de su en ese entonces esposo debido a que sus amigos le avisaron de lo que estaba sucediendo, ya que observaron al hombre en un vehículo con una mujer.

"Yo me casé en 2017, todo iba viento en popa. De repente, un primero de junio de 2019 me suena el teléfono, era un amigo que iba conmigo en la prepa. (...) Yo recibo esta llamada y me dice ´Acabo de ver a tu esposo que va en un carro blanco con una vieja´", inició.

La tiktoker señaló que procedió a marcarle al hombre para preguntarle hacia donde se dirigía, sin embargo, este le mintió diciéndole que se encontraba con su padre. La joven, al revisar su ubicación se dio cuenta que iba viajando en la carretera por lo que le llamó a una amiga para que siguiera el vehículo.

"Yo en mis historias les he compartido las imágenes de los moteles donde estaban, porque yo todo eso se lo mostré a mi amiga. En mis historias (de Instagram) he compartido los audios de mi amiga donde dice ´sí es, está con otra vieja´.

"Ella se bajó (su amiga) temblando y empezó a tomar fotos y aquellos de infraganti, y no conforme con las fotos, se puso a tomarles video, como tipo Exponiendo Infieles".

Al continuar con su historia, Lupita señaló que la persona con la que su ex esposo la engañó era su exnovia de la universidad y también fue maestra de baile de la tiktoker cuando tenía 14 años.

Posteriormente, la joven continuó con su vida normal, sin embargo, esto se vio interrumpido cuando se enteró que su expareja se había metido con su "mundo laboral" al hablar con otras personas y decir que ella fue la que había cometido la infidelidad.

Este fue el detonante que provocó que Lupita Villalobos utilizara sus redes sociales para contar su versión de los hechos y dar consejos a usuarios sobre su experiencia recién adquirida.

Después de entrar en contexto, Villalobos informó que enfrentaba dos demandas, una que fue puesta por la amante al acusarla de difamación, misma que ya ganó y otra dos interpuestas por el exesposo, quien la acusó de "violencia intrafamiliar".

"Ella (su abogada) en una audiencia la mandó a volar. O sea mi abogada fue ´te callas el hocico´ y esto no procede, ¿por qué? Porque estaba infundada, era una mentira elaborada. Tan es así que el juez dijo ´pues esto no procede´", agregó.

En el caso de denuncias de difamación, señaló que su abogada le explicó que estas proceden por el hecho de hablar, es decir, independientemente de que la versión de los hechos que ella compartió en redes sociales sea verídica, al hablar del tema, es considerado difamación.

Incluso, el hombre con el que estuvo casado, aparentemente, estuvo con la amante en la casa que compartía con Villalobos.

"En una parte de la denuncia, ellos como que piden lo que quieren (como indemnización). Yo no hice nada malo, yo conté mi verdad en redes sociales, conté lo que me pasó. El video problema fue el que se viralizó (...) hablo hasta de las tortillas, por las que me di cuenta que habían entrado a mi casa", agregó.

La denunciante, en un intento por llegar a un acuerdo, pidió como ´indemnización´ 500 mil pesos, ya que aparentemente su psicóloga le dijo que necesitaba 480 sesiones de terapia.

"Lo que a ellos les afecta es mi video viral, le dije a mi abogada, diles que yo de buena fe lo quito", señaló que era su propuesta durante las mediaciones.

"Ellos vienen con una lista de lo que piden. Medio millón de pesos es lo que me pidieron, yo no sabía que con medio millón de pesos se curaba la ansiedad. Con medio millón de pesos te olvidabas del hate.

"Para ellos pedir 500 mil, justifican. Ponen como un dictamen de que fue a la psicóloga y que ella dijo que necesita 480 consultas. Yo estudié psicología, Qué cálculo para la salud mental existe y que tú le puedas decir a un paciente, ´no sí, si te veo estresada y por el nivel que te veo sí vas a ocupar 487 consultas, la consulta vale mil pesos", señaló.

La joven señaló que además le pidieron una disculpa pública, sin embargo, lo que resaltó en el video de casi una hora es que la presunta amante entró al live publicado en Facebook y comentó la publicación, a pesar de que Villalobos estuvo manteniendo sus nombre anónimos desde que inició a hablar sobre este tema.