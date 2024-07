Supuesta posesión demoniaca en salón de clases

Una joven supuestamente poseída por un ente demoniaco es la protagonista de un video que, recientemente, le ha dado la vuelta a las redes sociales.

Sin el dato de en qué país o ciudad acontecieron los hechos, y mucho menos la institución educativa, el clip pudo impactar a suficiente cantidad de usuarios para hacerse viral y atraer la atención de las personas que gustan del tema paranormal.

El clip de apenas 30 segundos de duración muestra a esta joven recostada sobre lo que parece ser un escritorio, y rodeada por varios de sus compañeros que tratan de ayudarla.

En el lugar también se encontraba un hombre de chamarra color roja, que todo apunta, se trataba del profesor.

Supuesto "EXORCISMO EN SALON DE CLASE" ( Esto da miedo ?? ) pic.twitter.com/jwqx8g7rOi — La mano Con pelos 1 (@lamanoconpelos1) July 14, 2024

La joven, estando acostada, se levantó de un segundo a otro con tal fuera que pudo impulsarse por encima de los demás alumnos, quienes lograron estabilizarla nuevamente, eso sí, con complicaciones, ya que la chica se contorsionaba de manera constante.

El video no muestra más información más allá de lo anterior descrito, sin embargo, eso no impidió que cientos de usuarios emitieran su respectiva opinión.

Mientras algunos confiaron que se trataba de un evento real, y un aparente exorcismo, hubo otros que rechazaron la teoría y alegaron que todo era actuado para hacer un video viral más de internet.

Hubo un sector de usuarios que, si bien no señalaron que era falso, sí dejaron entrever que la joven pudo haber sido víctima de algún tipo de enfermedad.

"Es epilepsia"; "No llega a posesión demoniaca pero casi"; "Se ve muy real y como se levanta y tuerce en esa posición, son buenos actuando"; "Si es actuado, se merece un premio, porque le movimiento que hace hacia arriba, es de producción de Hollywood; parecen hindúes o pakistaníes, en los países no cristianos no hay posesiones diabólicas", escribieron algunos usuarios.