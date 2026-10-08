Olivier Martínez acusa a Halle Berry de maltrato a su hijo Maceo

Nahla Aubry, hija de la actriz Halle Berry, salió en defensa de su madre ante las acusaciones de presunto maltrato físico contra su hermano menor, Maceo, presentadas por Olivier Martínez, exesposo de la estrella de Hollywood.

En una declaración presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles el pasado 3 de octubre, Nahla, de 18 años, aseguró que nunca ha presenciado comportamientos violentos de su madre hacia su hermano, pese a haber convivido con ambos durante gran parte de su vida.

De acuerdo con información publicada por SDP Noticias, la joven describió a Berry como una madre cariñosa, dedicada y comprometida con el bienestar de sus hijos, quien siempre ha procurado acompañarlos en su educación, actividades deportivas y necesidades médicas.

Nahla niega haber visto agresiones contra su hermano

En su testimonio, la joven rechazó las acusaciones de que su madre hubiera golpeado, estrangulado o sujetado del cuello a Maceo. También señaló que las interacciones físicas entre ambos, como jugar o hacerse cosquillas, eran habituales y no las había observado terminar en agresiones.

Nahla añadió que Halle Berry siempre les ha enseñado a mantener una relación cercana con sus respectivos padres, sin hablar negativamente de sus exparejas frente a ellos.

Sin embargo, la hija de la actriz también recordó un episodio de su infancia en el que, según su declaración, presenció cómo Olivier Martínez golpeó a su padre, el modelo Gabriel Aubry.

Continúa la disputa legal entre Halle Berry y Olivier Martínez

Las declaraciones de Nahla se producen después de que Olivier Martínez acusara a la actriz de agredir físicamente a su hijo Maceo durante un incidente ocurrido a finales de septiembre. El actor solicitó medidas de protección y la custodia exclusiva del menor.

Por su parte, Halle Berry ha rechazado las acusaciones y sostiene que nunca ha maltratado física ni emocionalmente a su hijo. La actriz también ha defendido su papel como madre y ha cuestionado la versión presentada por su expareja.

Nahla expresó su preocupación por el impacto que el proceso judicial podría tener en su hermano y en la relación familiar.