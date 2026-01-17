TikTok implementa IA para moderar cuentas de menores en Europa

En respuesta a la creciente presión de los reguladores de la Unión Europea, TikTok anunció el despliegue de una nueva tecnología de predicción de edad basada en inteligencia artificial. El sistema, que comenzará a operar en las próximas semanas en todo el Espacio Económico Europeo (EEE), Suiza y el Reino Unido, tiene como objetivo identificar y eliminar cuentas de niños menores de 13 años que mienten sobre su edad al registrarse.

Este movimiento se produce mientras diversas naciones europeas, siguiendo el ejemplo de Australia, debaten leyes más estrictas para prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años.

¿Cómo funciona la predicción de edad?

A diferencia del registro tradicional donde el usuario simplemente ingresa una fecha, la nueva tecnología de TikTok analiza múltiples "señales" de comportamiento para estimar la edad real:

- Análisis de contenido: El algoritmo examina los videos publicados, el lenguaje utilizado y los temas de interés del usuario.

- Datos del perfil: Se cruza la información proporcionada con la imagen de perfil y las interacciones.

- Patrones de comportamiento: La IA detecta hábitos de consumo típicos de niños pequeños que difieren de los adolescentes o adultos.

Moderación humana y apelaciones

TikTok aclaró que las cuentas detectadas por la IA no serán bloqueadas automáticamente por un algoritmo. En su lugar, el sistema enviará los perfiles sospechosos a un equipo de moderadores especializados que tomarán la decisión final tras una revisión manual.

Para aquellos usuarios cuya cuenta sea eliminada por error, la plataforma ha habilitado tres métodos de apelación para demostrar la mayoría de edad:

- Estimación facial de Yoti: El usuario se toma un video selfie que es analizado por la tecnología de Yoti para estimar la edad (las imágenes se borran tras el proceso).

- Autorización con tarjeta de crédito: Un pequeño cargo transaccional para verificar que el usuario tiene acceso a servicios financieros de adultos.

- Identificación oficial: Carga de un documento de identidad emitido por el gobierno (DNI o pasaporte).

Contexto: Un enero de regulaciones en México y el mundo

El endurecimiento de las reglas de TikTok en Europa coincide con una tendencia global de mayor control estatal sobre las plataformas digitales. En México, este mismo 16 de enero entró en vigor la prohibición total de vapeadores, mientras que el ARMY de BTS presiona a legisladores por mejores condiciones de seguridad en eventos masivos.

A nivel global, la plataforma de ByteDance busca demostrar que puede autorregularse eficazmente antes de que los gobiernos impongan bloqueos totales. Según datos de la empresa, TikTok ya elimina cerca de 6 millones de cuentas de menores cada mes en todo el mundo, cifra que se espera aumente significativamente con este nuevo despliegue en territorio europeo.