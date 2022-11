TikTok responde que pasa cuando preguntas la hora en tus sueños

México.- En los últimos días la red social de videos cortos, TikTok, se ha llenado de usuarios que recomiendan nunca preguntar la hora o la fecha en un sueño lucido, pues aseguran podría tener consecuencias negativas para la persona.

Además, otro grupo de usuarios comenzaron a contar sus historias de que les sucedió cuando lo hicieron, desatando intriga entre quienes ven sus vídeos y no encuentran una explicación.

De acuerdo con las personas que se han sumado a esta tendencia de redes sociales, preguntar la fecha o la hora en un sueño pueden hacer que ese momento se convierta, literalmente, en una pesadilla.

Según los relatos que han llamado la atención de los usuarios, esto se debería a que existen diferentes planos además del de la realidad, como el espiritual, a donde la conciencia de los humanos "accedería" de manera incógnita en los sueños.

Hacer esas preguntas revelaría que una persona no es de ese lugar y provocaría que los entes que ahí habitan busquen ´pegarse´ para poder llegar a este plano.

Uno de los usuarios contó lo que le sucedió cuando lo hizo, en un relato que se volvió viral debido a lo detallado e increíble de su historia, en la que contó que fue salvado por un ´protector o ´guardián´

"Era una especie de circo como en Estados Unidos y estaba otra gente, me acerco con alguien y le digo ´¿qué hora es?´ y me mira y me señala y me dijo "es el", en ese momento me di vuelta y noté que todos me estaban mirando y se me empezaron a acercar, yo salí corriendo", dijo.

Continuó diciendo que pasó cerca de una carpa, donde una persona lo tomó del brazo y lo estiró para entrar debajo; fue en ese momento en el que despertó.

Añadió además que, las personas de ese mundo quieren encontrar los ´portales´ para pasar hacia ´nuestra dimensión´.

Esta nueva tendencia ha intrigado a otros usuarios de TikTok por el factor de incertidumbre y terror, aunque se trata solo de un trend en redes sociales, sin pruebas, fundamentos o una base para sostener las historias.