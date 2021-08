Tinder: Pide a cita vestir de negro; la lleva al funeral de su abuela

Cosas raras han ocurrido enTinder, pero quizá esta se lleva el Oscar. Un hombre le pidió a su cita vestir de negro y después la llevó al funeral de su abuela. Fue real. La historia fue compartida en Twitter por una joven cuya amigo le narró su terrible historia en Tinder. Casi de terror.

El hombre le había pedido vestir de negro, pero prometiéndole una sorpresa . Y aquí la pregunta del millón: ¿le cumplió a su cita de Tinder? Porque vaya sorpresa de mal gusto que se llevó la chica. Por cierto, su amiga la tiene guardada como Bridget Jones, seguramente por cada experiencia de horror enTinder.

Joven se da cuenta de que su cita de Tinder era en un funeral

Una joven contó su terrible experiencia en Tinder, asegurando que su cita la llevó al funeral de su abuela, tras pedirle que se vistiera de negro.

Ella pensó que la llevaría a algún restaurante de etiqueta y dijo: "qué romántico y glamouroso", pero no sabía lo que le esperaba con Tinder.

Resultó que luego de pasar por ella en auto y comenzar una buena charla, su cita de Tinder se detuvo en un crematorio. Entonces, le preguntó se se le había terminado la gasolina. Pero no, iban a un funeral. Lo peor es que se quedó porque creyó que no pasaría nada grave y que era grosero pedir un taxi en pleno evento.

"Nah, necesitaba venir con alguien a esto y pensé que si te lo decía no vendrías"

Además, su cita de Tinder la presentaba como una amiga porque su propósito era que sus familiares no le preguntaran sobre su ex. Y es que el tipo había entrado a Tinder para intentar olvidar la idea de que su exnovia lo había terminado pocos días atrás. Pero eso no fue todo, además de mentirle en Tinder, durante el funeral la tomaba de la mano mientras lloraba.

Y afortunadamente aquí terminó la historia de quizá la peor cita de Tinder, porque por supuesto que la chica no volvió a salir con él.