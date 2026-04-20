Home office en Ciudad de México: solución temporal para el Mundial 2026

La llegada del Mundial 2026 a la Ciudad de México no solo promete estadios llenos y turistas de todo el mundo. También está abriendo una conversación mucho más profunda: ¿y si el trabajo desde casa no fuera una medida temporal... sino una solución permanente para una ciudad colapsada?

La propuesta del gobierno capitalino

Ante la expectativa de millones de visitantes, el gobierno capitalino propuso impulsar el home office durante el Mundial como una forma de evitar el caos vial. La lógica es simple: menos personas trasladándose, menos autos en circulación.

Pero detrás de esta propuesta hay algo más interesante: una especie de experimento urbano a gran escala.

Durante semanas, la ciudad podría operar con una dinámica distinta. Menos tráfico, menos estrés, menos tiempo perdido en traslados.

La raíz del problema: movilidad y contaminación

La Ciudad de México lleva años enfrentando un problema estructural: el transporte privado es una de las principales fuentes de contaminación.

Esto no es menor. La mala calidad del aire está directamente relacionada con enfermedades respiratorias y otros problemas de salud.

Ahora bien, si el tráfico es uno de los grandes culpables... ¿por qué no reducirlo desde su origen?

El home office apunta justo a eso: eliminar millones de traslados diarios que, en muchos casos, ni siquiera son necesarios.

Lo que ya aprendimos (y olvidamos)

Durante la pandemia, el trabajo remoto dejó de ser una opción y se convirtió en una necesidad. Y funcionó.

Empresas operaron, trabajadores se adaptaron y, por un momento, las ciudades respiraron distinto.

Sin embargo, una vez pasada la emergencia, muchas organizaciones regresaron al modelo tradicional sin cuestionarlo demasiado. El Mundial podría cambiar eso.

Más allá del evento: ¿una solución permanente?

La propuesta actual es temporal, pero abre una pregunta incómoda:

Si el home office ayuda a reducir tráfico y contaminación... ¿por qué no mantenerlo al menos parcialmente?

Implementarlo de forma permanente —aunque sea híbrida— podría traer beneficios claros:

- Menos congestión en horas pico

- Reducción de emisiones contaminantes

- Mejora en la calidad de vida

- Ahorro de tiempo y costos para trabajadores

Y, quizás lo más importante, una ciudad más habitable.

El verdadero reto: cambiar la mentalidad

El mayor obstáculo no es tecnológico ni logístico, sino cultural.

Muchas empresas aún asocian productividad con presencia física. Pero la evidencia reciente sugiere lo contrario: el trabajo puede ser igual o más eficiente sin necesidad de oficinas llenas.

El Mundial 2026 podría convertirse en un punto de inflexión, no por los goles... sino por lo que ocurra fuera de la cancha.

Una oportunidad disfrazada de emergencia

Lo que hoy se plantea como una medida para evitar el colapso durante un evento masivo, podría ser en realidad una de las soluciones más accesibles para problemas históricos de la ciudad.

Tal vez el mayor legado del Mundial no sea deportivo, sino urbano.

Porque si algo queda claro, es esto: la tecnología ya permite trabajar diferente... la pregunta es si estamos dispuestos a vivir diferente.