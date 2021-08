Tom Daley amo su muñequito hecho de crochet por una mexicana

El clavadista Tom Daley, amante del tejido y el crochet, y quien fuera captado tejiendo mientras observaba las competencias de sus compañeros, ya le respondió a la artesana mexicana.

Dana Castañeda, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), es una artesana originaria de Temixco, Morelos, y tejió un pequeño y muy tierno muñeco de Tom Daley.

"No sabría explicar la sensación que me dio verlo tejiendo, me dio mucha alegría y quería expresarlo. Se me hace muy hermoso que sea fanático del tejido, porque es una técnica que se ha desvalorizado, porque algunos lo ven como algo exclusivamente para mujeres o personas mayores, y ¡wow! Quería hacerle un tributo, y de momento solo tejí un muñeco", dijo Dana.

Daley agradeció el gesto de esta artesana mexicana, y le dijo "Me encanta", lo cual llenó de orgullo a esta joven emprendedora

"Muchas gracias a todos, lo lograron!!! Le llegó a Tom Daley está muestra de cariño y admiración, muchas gracias a todos, lo lograron!!!!! WOW TODOS USTEDES SON INCREÍBLES!!! que seríamos sin su apoyo y cariño, todos ustedes han sido pilares para Tiendita de Sam y siempre estaremos muy agradecidos, muchas gracias y GRACIAS A TOM DALEY, estamos felices de que le haya gustado", escribió.

El clavadista y medallista de oro vio la creación que varios aficionados del crochet y de la cuenta de Instagram de Dana, la "Tiendita de Sam", le hicieron llegar.