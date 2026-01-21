Usuarios de Banamex reportan problemas de acceso a la app

Este 21 de enero, usuarios reportan la caída de la app de Banamex a nivel nacional.

Este 21 de enero se registró una caída a nivel nacional en la app de Banamex, donde los usuarios reportan que no pueden acceder a sus cuentas ni realizar ningún trámite.

¿Qué ocurrió con la app de Banamex?

De acuerdo a los reportes en redes sociales y páginas como Downdetector, la caída de la app de Banamex se registró este 21 de enero, donde los usuarios se preguntan qué ocurrió con la aplicación.

Hasta el momento no se han aclarado de manera oficial qué ocurrió con la app de Banamex, uno de los bancos más usados en México, por lo que habrá que esperar actualizaciones. Sin embargo, los reclamos de los usuarios de la app y la banca de Banamex ya comienzan a hacer ruido en redes sociales, pues hay quien asegura tenía planeado hacer pagos importantes.

Impacto en los usuarios

Algunos usuarios reportaron problemas en la app de Banamex desde las 7:00 am en punto, hora de México este 21 de enero, y hasta el momento las fallas continúan sin que les den soluciones a los clientes. Otra de las quejas que han surgido en redes sociales tras la caída de Banamex es que aseguran que llevan más de una hora sin acceso a sus cuentas.

Respuesta de Banamex

De acuerdo a Banamex, publicó que "el sistema de Banamex Móvil está presentando intermitencias", por lo que pidieron que mientras restablecen el servicio de la aplicación, los clientes puedan realizar sus trámites y operaciones en la BancaNet.