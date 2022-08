Trabajadores renuncian al mismo tiempo

Todos los empleados de una tienda de zapatos en Estados Unidos, decidieron renunciar al mismo tiempo por las malas condiciones que tenían por parte de un superior.

Así fue como todos los empleados de la tienda de zapatos renunciaron al mismo tiempo, muchos de los empleados aseguraban los malos tratos que recibían por parte de su jefe.

Mediante un mensaje de TikTok, los empleados compartieron el momento en que renunciaron. En las imágenes se puede ver a los ex empleados recogiendo sus cosas y dejando el lugar.

Esta peculiar protesta se volvió viral en redes sociales y desató una oleada de comentarios a favor y en contra. El video provocó muchos mensajes de apoyo a los ex trabajadores, incluso algunas personas que habían laborado en ese lugar señalaron las malas condiciones y tratos.

"Odiaba ese trabajo, me despidieron porque otro empleado robó y yo no me enteré", dice uno de los comentarios.