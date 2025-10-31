Ghostface regresa en el tráiler de Scream 7

Lanzan tráiler de Scream 7 con una trama reveladora... y un boicot inesperado

En el primer tráiler oficial de Scream 7, el icónico Ghostface reaparece con fuerza en el pueblo donde Sidney Prescott había tratado de rehacer su vida. Aleros viejos y nuevos se erigen frente a él: la hija de Sidney, Tatum —interpretada por Isabel May— se convierte en blanco del terror, al tiempo que Sidney (Neve Campbell) es obligada a regresar al refugio de su horror pasado. El avance llega en un momento cargado de expectación: casi treinta años después del estreno de la cinta original y con el sello de originalidad de quien escribe el guion en varios de los primeros filmes.

Sin embargo, más allá del susto tradicional, la película entra en terreno abrupto por una controversia que amenaza con alterar su narrativa comercial. Dos de las protagonistas de las entregas previas, Melissa Barrera y Jenna Ortega, quedaron fuera del proyecto. Barrera fue despedida por sus publicaciones en redes sociales sobre la guerra entre Israel y Palestina, lo que activó una campaña de boicot por parte de seguidores que consideran la decisión injusta. La salida de Barrera derivó en la de Ortega, quien en entrevista declaró que "Si ´Scream VII´ no iba a ser con ese equipo de directores y esas personas con las que me encariñé, entonces no me parecía la decisión correcta para mi carrera en ese momento".

Con ello, la producción vivió una reorganización completa: el director anunciado, Christopher Landon, renunció tras recibir amenazas por el boicot, y al final quien toma las riendas es Kevin Williamson —guionista original del filme de 1996— en su debut como director de la saga. El tráiler incluyó también el regreso de rostros emblemáticos: Courteney Cox retoma su papel de Gale Weathers, mientras que David Arquette y Matthew Lillard reaparecen pese a que sus personajes habían sido dados por muertos en entregas anteriores.

En cuanto al argumento, se adelanta que Sidney Prescott deberá enfrentarse nuevamente a su pasado cuando un nuevo Ghostface surja en el lugar donde creyó haber dejado todo atrás. La trama gira en torno a salvar a su hija y cerrar de una vez por todas la saga del miedo.