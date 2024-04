TRISTE: La historia detrás del Tik Tok de "Traeme a tu Wey"

El protagonista del viral video ha salido a las redes sociales para contar la historia detrás del famoso clip. En varias plataformas como Twitter, TikTok y Facebook, comenzó a circular un video que muestra a un hombre y una mujer, esta última vestida con una camiseta naranja, en medio de una acalorada discusión. Durante el altercado, el protagonista del video repetía con tono enojado la frase "Tráeme a tu wey".

En un momento dado, la mujer de la camiseta naranja parecía provocar al hombre, quien reaccionó empujándola con el estómago para hacerla retroceder. Sin embargo, la situación fue controlada por la intervención de una mujer mayor.

La ira del hombre, vestido con una camisa café, se manifestó al golpear dos veces un árbol mientras seguía repitiendo las mismas palabras. Aunque el clip se corta antes de revelar el desenlace, la escena en la que golpea el árbol se convirtió rápidamente en un meme, con los usuarios de redes sociales creando plantillas para utilizarlas en diversos contextos. Dicho trend ganó popularidad en las redes sociales y generó curiosidad entre los usuarios, quienes se preguntaron sobre el motivo de la pelea que mostraba. Sin embargo, no se obtuvo una respuesta clara hasta recientemente.

La página de Facebook 'hechoencoatza.com' fue la responsable de difundir el video en cuestión, donde finalmente se reveló la verdad detrás de la escena. La narración del acontecimiento provino directamente del protagonista del video.

Sin revelar nombres ni detalles específicos de los involucrados, el protagonista explicó que la pelea tuvo lugar dos años atrás y fue desencadenada por disputas familiares relacionadas con una herencia. Específicamente, la discusión se originó por la propiedad de una casa que los abuelos del protagonista habían dejado a su madre.

"Las dos personas con las que estoy peleando son familiares. El que está grabando es mi tío, con la que estoy discutiendo es mi prima. Cuando fallece mi mamá, llega ella e hipócritamente me dio el pésame y no le hice caso. A los tres días de que pasó lo de mi mamá empezaron las peleas, no me dejaron vivir mi duelo". El individuo en cuestión continuó detallando que sus familiares intentaban privar a su madre de la casa, argumentando que sus abuelos habían criado a su prima en ese lugar. Además, afirmó que durante un lapso de dos años, sus parientes lo provocaron repetidamente, tal como se evidencia en el video, con la intención de inducirlo a agredir a la mujer, con el fin de poder emprender acciones legales en su contra. A pesar de su creciente frustración, aseguró que nunca cedió.

Explicó que la razón por la que finalmente golpeó el árbol fue debido a su inminente explosión emocional, describiendo su estado como insostenible. Por último, hizo un llamado a las autoridades para que intervengan y pongan fin al acoso que está experimentando. Aunque cuenta con asesoramiento legal y las fuerzas policiales locales son conscientes del comportamiento problemático de su tío, hasta el momento no se ha tomado ninguna medida legal.

La revelación de la historia detrás del video generó un cambio de percepción entre los internautas, quienes manifestaron su solidaridad y reconocieron que, ahora que conocen los detalles, ya no encuentran humor en la situación.