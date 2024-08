Turista se registra en hotel egipcio y resultó ser un callejón

Un hombre de 43 años de edad, que se disponía a disfrutar de sus vacaciones en Egipto, se topó con una de las peores experiencias de su vida, pues el hombre apartó su habitación de hotel sin saber que el hotel no existía, dejándolo en las calles de Giza.

Mark Jeavons, de 43 años, apartó su habitación en el hotel Pyramids and Sphinx View Hotel, en Giza, ciudad que está en el área metropolitana de El Cairo. Al llegar a la dirección del mismo, resultó que el edificio no existía y en realidad era un callejón.

"No había absolutamente nada en esa dirección. Era solo un callejón, sin rastro de un hotel. El taxista preguntó a los vecinos, pero nadie había oído hablar de ese sitio. Me sentí totalmente abandonado. No era precisamente lo que había imaginado", dijo decepcionado.

El influencer del Reino Unido dijo que apartó su habitación de hotel en una página web, donde la reservó por 52 dólares (971 pesos mexicanos). Esto, debido a que el hotel tenía buenas calificaciones, sin saber que se trataba de un engaño.

Afortunadamente, el hombre logró registrarse en un nuevo hotel, donde pasó sus vacaciones.

El hotel Pyramids and Sphinx View Hotel en Giza apareció en Booking.com el 19 de julio de 2024, ubicado en la misma calle que el The Pyramids and Sphinx View, según Trivago. Desde entonces, ha acumulado 44 reseñas, logrando una impresionante calificación de 9.0, con elogios que superan ampliamente a un pequeño grupo de críticos que lo tildan de estafa.