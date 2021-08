Usan vodka para desinfectar y lavarse las manos en el antro (VIDEO)

En una escena de esas que sólo pasan en los antros, varias personas se estarían desinfectando las manos usando vodka.

En un video compartido se muestra cómo 3 personas (dos hombres y una mujer) se "lavan las manos" bajo el chorro que sale de la botella de vodka.

No sólo eso, usan el mismo vodka para "desinfectar" un teléfono celular; tal vez para que no digan no son 100% higiénicos.

La escena se vuelve aún más curiosa, por decir lo menos, cuando la mujer comienza a lamerse las manos, para no desperdiciar la bebida.

Obviamente el video del lavado de manos con vodka ha generado muchos comentarios y críticas, hay quienes señalan que es lo más antihigiénico.

Otros lamentan el desperdicio de la botella, mientras que unos cuantos se centran en cómo también lavan el smartphone con vodka.

¿El

vodka

en realidad sirve para

desinfectar

las manos?

Más allá del momento de pena ajena del video, ¿el vodka podría servir para desinfectar las manos? La respuesta, como muchos suponen, es NO.

A raíz de la pandemia de Covid-19, muchas empresas salieron a desmentir el uso de bebidas alcohólicas (como el vodka) en términos sanitizantes.

Esto debido a que, por restricciones y consideraciones a la salud del ser humano, ninguna de estas bebidas tiene más de un 40% de alcohol.

Recomendamos no usar nuestro vodka como desinfectante para manos, nuestra destilería ha estado trabajando arduamente para poner todas las piezas en su lugar y comenzar la producción de 24 toneladas de desinfectante para manos que se adhiere a las directrices gubernamentales y de la industria.

TITOS VODKA Con esto su capacidad desinfectante es mínima, comparada con el alcohol en gel o el de caña que se usa en medicina. No obstante, el proceso de destilamiento de alcohol sí puede derivar en productos desinfectantes; es decir, hay sólo un paso entre el vodka y el gel.

Aún así sigue usando gel (o lava las manos con jabón) para desinfectarte y no desperdicies una botella de vodka como nuestros amigos del video.