Va al hospital por dolor y encuentran unas tijeras en su intestino

Un ciudadano se llevó una gran sorpresa, luego de enterarse de que el fuerte dolor abdominal que tenía, se debía a la presencia de unas tijeras quirúrgicas en su intestino.

Lo cual se produjo debido a una mala praxis, puesto que los médicos del Hospital Regional de Colíder, se olvidaron de extraer el instrumento cuando le extirparon un tumor.

Cleyton "N", Concejal del municipio de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso, tuvo que retornar al nosocomio 6 días después de haber pasado por una cirugía.

Tras haberle practicado una tomografía computarizada, se descubrió el extraño objeto que habría sido olvidado por los médicos, cuando suturaban el corte al culminar la intervención.

Al miembro del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), se le ordenó que pasara por una nueva cirugía para retirar el peligroso objeto; tras ello, el político se viene recuperando de la negligencia, que ya está siendo investigada por la Secretaría de Salud del Estado (SES).

"Tenía mucho dolor de cabeza, así que llamé al médico y me dijo que eso es en parte porque me dieron 2 anestesias en menos de una semana, pero ya estoy en casa, gracias a Dios", declaró y añadió que aún no piensa interponer acciones legales contra el establecimiento de salud.