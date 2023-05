VIDEO: El bebé bélico existe, es mexicano y se calma escuchando a Peso Pluma

Aunque usted no lo crea, hay un pequeño niño, que es considerado el bebé mas bélico de México, ya que, a sus escasos meses de vida, calma su llanto e interrumpe sus lágrimas, al escuchar la canción: "Ella baila sola", del cantante mexicano Peso Pluma.

Hace menos de una semana, la usuaria de TikTok @karlaaguilar166 quien es una joven madre de dos gemelitos, compartió el video de uno de sus pequeños llorando desconsoladamente, sin embargo, para su sorpresa el bebé calmó su llanto, al escuchar la rola "Ella baila sola".

"No lo puedo creer, les encanta la música de #pesopluma a mis twins, este es JULIAN #viral #flyp? #twins #boys #ellabailasola #pesopluma #evenflo #oldnavy @EslabonArmadoOficial @Peso Pluma", publicó Karla Aguilar junto al video del ahora conocido como el bebé mas bélico de México.

En unos cuantos días el video se hizo viral y al momento de que se redacta esta noticia, ya suma 2.6 millones de visualizaciones, 218 mil me gusta y casi 2 mil 500 comentarios, en su mayoría favorables al pequeño, a sus gustos musicales y al particular estilo de su mamá para lograr calmarlo.

Entre los comentarios destacan los siguientes:

"El bebé bélico no existe. El bebé bélico: como de que no", "Dice el bebé que esa sé la dedico a la enfermera que lo vio nacer", "Con esa música hasta va caminar pronto, para bailar", "No sé por qué sentía que en cualquier momento iba a cantar", "El bebé: Peso Pluma. Mi jefe y la que soporte", "Los verdaderos bélicos, nacimos bélicos" y "Desde chico bien PESOPLUMERO de corazón".

Y es que pese a su gran éxito, las canciones de Peso Pluma, que forman parte del género de "Corridos Tumbados" ha generado un gran debate en las redes sociales debido a la letra, de las melodías, ya que incluyen lenguaje obsceno e incitan a la violencia, sin embargo, todo parece indicar que la nueva generación de bebés, traen la música bélico en los genes.