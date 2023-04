VIDEO: Guapo sobrecargo roba el corazón a mexicanas

El video de un sobrecargo de origen portugués que cautivó a las pasajeras mexicanas que viajaban en un vuelo internacional, se ha hecho viral al punto de que suma casi 15 millones de visualizaciones, más de 1.4 millones de me gusta y miles de comentarios.

También lee: Coahuila, tiene su perro Belicón, y es viral por cantar canción del Grupo Frontera

Lo que empezó como un gracioso video grabado por la usuaria de TikTok @lacolepadilla el cual solo duro 6 segundos se ha convertido en una historia realmente viral, ya que las usuarias de la red social, no solo alabaron la galanura del sobrecargo, sino que también le exigieron a La Colet, que lo buscará en redes sociales para poder seguirle la pista de cerca y de paso seguirse deleitando la pupila con el trabajador de origen portugués.

En los escasos 6 segundos del video se observa al azafato que portaba un saco oscuro, corbata azul y su gafete, revisando que todo se encontrara bien antes del despegue del avión y mientras caminaba por el pasillo, las pasajeras e incluso los pasajeros, empezaron a gritar debido a lo guapo que les pareció el joven.

A petición de las usuarias de TikTok @lacolepadilla subió un segundo clip el cual duro 33 segundos, en el que los pasajeros, tanto hombres como mujeres que le gritaban: "Vuelta, vuelta, vuelta", mientras que el joven azafato sonreía nerviosamente por la repentina reacción de los viajantes.

Y aunque el azafato se mostró tímido ante el momento, pero con una sonrisa en el rostro accedió a tomarse algunas fotos con las pasajeras.

Diego y soy el mas guspo de el avion, y de ahi no se la acabo con las hembras que hasta fila tenia para la foto! arranquense con los piropos muchachas! Avion lleno con 3000 mexicanos, imaginense el desmadre! #sobrecargodeaviacion #hifly #vuelocharter #portugal ? sonido original - La Colet @lacolepadilla Por que mis comadres lo pidieron, aqui les dejo la parte 2 de el sobrecargo portugues ?? les Platico el contexto: se presento la tripulación y el chico dijo: mi nombre esy soy el mas guspo de el avion, y de ahi no se la acabo con las hembras que hasta fila tenia para la foto! arranquense con los piropos muchachas! Avion lleno con 3000 mexicanos, imaginense el desmadre! #mexicanos

Debido a la gran cantidad de comentarios y sobre todo a lo viral del video, La Colet contó que gracias al "bendito internet" logró ubicar al sobrecargo en Instagram.

*El Instagram del sobrecargo es @diogoaguiaar_)*

"La magia del Internet, resulta que ya apareció Diego, yo no sé a qué santo le rezaron, pero el video llegó hasta él y me contactó, me dijo que es él y ya platicando con él en Instagram le pedí autorización para poderles pasar su cuenta, porque si decía que no hay que respetar su privacidad", dijo y agregó:

"El punto es que él feliz de la vida, él está encantado, dice que las latinas somos súper divertidas, entonces que él feliz de que les posteé sus redes sociales. Ya le advertí que se tiene que preparar para todo lo que le van a comentar, porque ustedes son super lanzadas, muchachas".

El sobrecargo portugués causó sensación en redes (Instagram @diogoaguiaar_).