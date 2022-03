Video: Mujer acusa al comediante ´Tío Rober´ por abuso

A través de TikTok ,una mujer denunció al comediante Roberto Andrade, mejor conocido como ´Tío Rober´ por presuntamente haber abusado de ella en 2019, cuando él tenía 39 años y ella 19.

La joven, de nombre Sofía Díaz, destacó que conoció al comediante en un show y decidió iniciar una relación de amistad con él, sin imaginar que comenzaría a presionarla para tener relaciones sexuales.

"Grabar este video es complicado, porque no sólo me voy a exponer públicamente sino porque voy a exponer a una persona. Sé que no estoy sola, por eso estoy haciendo este video, para que más niñas como yo no caigan con esta persona", expresó Sofía.

Por medio de su video la joven recomendó a las mujeres no acudir solas a un show de comedia protagonizado por un hombre, pues destacó que la fama les hace creer que tienen derecho a agredir a una mujer.

También lee: Gabriel apaga tres velitas

"(Tío Rober) Es uno de mis agresores y ya no puedo callarme más, porque no puedo dejar que mis hermanas se dediquen a la comedia y no tengan un espacio seguro para desarrollarse. Porque quiero un lugar seguro para las mujeres que van a ver shows", afirmó.

La joven detalló que tras entablar una amistad con Roberto Andrade, comenzó a acudir a su departamento donde conoció a otros comediantes.

Con el paso de los días ´Tío Rober´ insistió a la joven para que sostuvieran relaciones sexuales, a lo que ella se negó en reiteradas ocasiones. Tal fue la presión que Sofía accedió en un momento a que el comediante le tocara los senos, de forma inmediata ella comenzó a llorar. Roberto se molestó y la joven decidió alejarse. Esto marcó de forma importante su vida y decidió contarlo para evitar que alguien más pase por la misma situación.

"No quiero que más niñas pasen por lo que yo pasé, estoy haciendo este video", sentenció.

El video de Sofía desató indignación en redes sociales, pues no es la primera vez que un comediante o creador de contenido es señalado por abusar de sus fanáticas o incluso de sus propias amigas. Tras viralizarse la historia, Roberto no ha emitido una postura al respecto, cabe recordar que es el mismo hombre que le jugó una broma pesada a YosStop tras salir de prisión.