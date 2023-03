VIDEO: Tiktoker expone "teoría" de por qué el pobre es pobre y la tunden en redes

- Sin duda existen millones de personas en el mundo que se encuentran en la pobreza y año con año este problema afecta a más.

Por ello, una joven se ha vuelto viral en TikTok al mostrar una "teoría" de por qué los pobres son pobres y los ricos son ricos.

En el video expuso los motivos por los cuales las personas con bajos recursos son pobres y el contrario de por qué los ricos son ricos.

De acuerdo a la mujer, las personas pertenecen a una y otra clase social porque cuentan con información diferente y por ello piensan de formas distintas en cuanto al dinero y trabajo.

Asegura que los "pobres" empiezan por estudiar para posteriormente tener trabajar y tener una familia.

"Los pobres buscan trabajo y trabajan por dinero" se oye decir a la mujer.

Por la otra parte, la joven sostuvo que los ricos leen libros y no creen en todo lo que dicen las noticias, además se juntan con personas que ganan más que ellos y así saber más que ellos.

Como era de esperarse, las declaraciones de la chica hicieron que rápidamente se viralizara y las críticas no faltaron, pues los usuarios aseguraban que no tiene ni idea de lo que habla y no entienden su "ignorada teoría".