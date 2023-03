VIDEO. "Yo me opongo": TikToker bromea a novios en plena boda

Imagínate estar a punto de casarte y cuando ya estas listo para jurarle amor eterno a tu pareja frente al altar de una iglesia, entra un hombre y grita: "Yo me opongo".

Esta situación enfrentó una pareja justo en el momento que un sacerdote católico los casaba, cuando a un joven creador de contenido de TikTok le pareció gracioso ingresar al templo católico e interrumpir la ceremonia religiosa con esa frase contundente.

El creador de contenido chileno de TikTok @lokenpaz se le ocurrió la idea de entrar grabando a la iglesia mientras se realizaba la boda de una pareja al parecer de desconocidos y decirles: "Yo me opongo".

En el video que duró apenas nueve segundos, se aprecia al joven tiktoker vestido con una bermuda negra, una camisa roja del hombre araña, gorra negra y tenis blancos sin calcetines en la entrada de la iglesia.

Por fortuna, al parecer, ni los novios, ni los invitados le dieron mayor importancia a la broma de mal gusto, ya no se observa que nadie se haya levantado de su lugar.

En donde no pasó desapercibo el video fue en TikTok que en pocas horas se volvió viral y hasta el momento suma más de 5.1 millones de visualizaciones y ha sido compartido miles de veces a través de redes sociales como Facebook.

Entre los miles de comentarios de los internautas se encuentran algunos muy graciosos como los siguientes: