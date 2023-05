Vogue realiza open casting para elegir a sus nuevos modelos

La sorpresiva campaña que lanzó Vogue ha encendido las redes sociales la cual consiste en grabar un video realizando una caminata, esto es lo que dice la revista en sus paginas oficiales.

"Bienvenido a Vogue Open Casting, una búsqueda global de modelos que encontrará, alentará y apoyará a una nueva generación de modelos que encarnan un ideal moderno de belleza. Del 19 de abril al 8 de mayo, las personas mayores de 18 años de todo el mundo que se identifiquen como mujeres pueden acceder al Open Casting Portal en Vogue.com. Allí podrán enviar fotografías y un video corto, así como responder un cuestionario para resaltar su personalidad. Los solicitantes no necesitan firmar con una agencia, y no hay cuota de inscripción."

Hasta el momento miles de chicas ya han subido su video a las redes, pero muchas ignoran un paso para poder participar ya que en el sitio oficial de Vogue hay un formulario que se tiene que llenar para posteriormente enviar sus fotos y el video correspondiente. Por otro lado hay quienes brindan consejos para un mejor casting, por ejemplo, utilizar el hashtag indicado, tener sus redes publicas y hacer una breve presentación antes de comenzar con la caminata.

Como la misma campaña lo dice, Vogue, está buscando talentos que reflejen un ideal moderno de belleza y destaca que solo quienes se identifiquen como mujer podrán participar.

Será que en un futuro podremos ver una campaña para caballeros? por el momento solo queda esperar para ver que más nos trae la campaña actual que está siendo un rotundo éxito en todo el mundo.