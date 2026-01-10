Jared Bush da pistas sobre Zootopia 3 tras el éxito de Zootopia 2

¿Habrá Zootopia 3? Esto ha dicho Disney sobre la exitosa saga

Zootopia 3 parece algo seguro para Disney luego del éxito de la segunda entrega.

Luego de ser una de las películas más taquilleras de 2025, es lógico pensar que Disney ya está planeando Zootopia 3. Aunque de momento no hay información oficial al respecto.

No obstante, algunas personas cercanas a Disney han hablado un poco de lo que podría ser Zootopia 3 en entrevistas recientes a diversos medios.

En una entrevista para CBR, Jared Bush, uno de los directores de la segunda entrega, dio una pequeña pista de lo que podría ser Zootopia 3, aunque sin dar muchos detalles al respecto.

Jared Bush dijo que "hay una pequeña escena postcréditos que indica qué es lo que podríamos hacer", haciendo referencia a la secuencia de la segunda parte y lo que vendría para Zootopia 3.

Lamentablemente, fuera de esta declaración velada, no se dijo nada más acerca de la tercera aventura de Judy y Nick, pues "quieren disfrutar el momento", en relación al éxito de Zootopia 2. Basta señalar que hasta este momento, la película ha recaudado un total de 26 mil millones de pesos en todo el mundo, siendo la película animada de Disney —sin contar Pixar— más taquillera de sus más de 100 años de historia.