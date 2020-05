Asegura Joy Huerta que su pequeña hija ya ha demostrado talento musical

«Desde que tiene dos meses yo la escuchaba cantar conmigo y mi esposa me decía: ‘No te creo'(mueca), y yo, bueno, no me creas, hasta que un día no había nada de ruido en la casa, yo latenía en mi pecho y estaba cantando y escuchó cómo me estaba emulando, (haciendo ruidos),pero a tono», relató.

Este no sería el único indicio del talento de la pequeña.

«Y muy curioso, porque a mi esposa le gusta cantar, pero no es como ¡ay, mira qué bonitocanto!, le vale. Y un día le digo solo por experimentar, le puedes cantar a ver qué pasa… lanena tenía cinco meses, le estoy cantando, paro, canta mi esposa y (Noah) empieza (gesto dequerer llorar), entonces me dio mucha risa, que a raíz de eso nos dimos cuenta que la niñatiene un oído particularmente acertado. Y no quiero decir que mi esposa cante mal, nada másque se desafina como cualquier persona», expresó.

Además de estos relatos, cabe recordar que hace algunas semanas, Huerta compartió unconmovedor video en el que la bebé muestra su gusto por la bachata.

«Ya les había dicho que la chiquita tiene buen gusto para la música, pues nada, por si no locreyeron antes», añadió.