Atormenta a padres y maestros clases en casa

Padres de familia como docentes no soportan que se haya aumentado la cuarentena por el Covid-19, muchos no tienen la solvencia económica para tener internet y deben escoger entre sacar copias de los cuadernillos o comprar de comer.

Algunos maestros ya han alzado la voz, argumentan que la secretaría les pide mucho trabajo e información de las actividades de los alumnos, las actividades que les proporcionan es demasiada para un día, cuando en una clase presencial en el aula no lo realizan.

“Imagínense a nosotros los docentes, nos saturan de mensajes con preguntas y demás, sobre todo los que somos de secundaria que atendemos a once grupos, son mil mensajes, mil evidencias y mil preguntas, todo al mismos tiempo desde las 7:40 de la mañana hasta las 8:00 de la tarde”.

Javier Castillo, encargado regional de la Sociedad de Padres de Familia, indicó que ambas partes están llevando lo peor en esta contingencia. Los maestros encargan tareas con cuadernillos que deben imprimir los padres de familia, quienes deben o comprar para comer o gastar en copias y en saldo, pues también deben enviar foto para evidenciar que los menores están trabajando.

“Estamos preocupados porque no se va a cumplir con el programa de educación, estamos haciendo el mayor de los esfuerzos, pero no tenemos todas las herramientas para poder cumplir con las tareas, a muchos les falta internet o dinero para sacar copias, es eso o la despensa”.

Señaló, tienen preguntas sobre cómo van a pasar sus hijos cada nivel, sobre todo de sexto grado de primaria a la escuela secundaria, y cuándo serán los exámenes para ingresar a algunas instituciones.

“Aunque debería ser decisión acertada porque la estaban tomando especialistas en la educación, no se va cumplir con el programa académico como debe de ser”.