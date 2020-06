“China”, una promesa del futbol

PUBLICIDAD

Cuando era niña su padre no la dejaba jugar futbol, pero un día su madre entró al rescate y consiguió que lo hiciera junto con su hermano menor. Hoy, Evelyn tiene una carrera prometedora y su sueño es obtener una beca deportiva para estudiar la Universidad.

La futbolista, Evelyn Aguayo Luna, nació el 30 de abril del 2005. Sus padres son Carmen y Alberto, y tiene como hermanos a Jaime y Néstor, quienes viven en la Ampliación Hidalgo de Monclova.

Cuando tenía 5 años, se enlistó junto con su hermano menor Néstor con el equipo Santos Sur, dentro de la categoría Biberones. Su madre la apoyó en esta aventura y por su complexión se consolidó como defensa.

Con Santos, hizo compañerismo con Cristy y Gretel, quienes fueron conocidas como las “chicas súper poderosos”, porque eran las defensas y únicas niñas en el equipo, y conquistaron el campeonato en la Liga Praderas.

A partir del 2011, se incorporó al equipo Santos Monclova de Mario Sanmiguel, con quien creció futbolísticamente y representó a la ciudad en la Copa Peñoles.

En su primera participación se colocaron en el tercer lugar y en el 2012 se quedó en la fase de grupos. En ese mismo año, ganó la Copa Xochipilli.

En el 2013, por cuestiones personales emigró a Toros Hidalgo, el cual era un equipo de la colonia. Se adaptó rápidamente, la mayoría eran vecinos y conocidos, y obtuvieron un subcampeonato en la Liga Municipal.

A la par, se sumó a las filas de Mujer y Deporte de Blanca Mancha, era un equipo de mujeres y participó en el estatal de Olimpiada Nacional 2014, y clasificó al Pre Nacional de San Luis Potosí. Aquí, jugó como defensa atrasada y adelantada, sin embargo, paradójicamente batalló en acoplarse.

Se tomó un espacio, se mantuvo jugando con Toros Hidalgo en torneos locales y para el 2016 regresó con MYD.

Con mayor madurez, se adaptó con facilidad al equipo, se convirtió en titular, jugó en la Liga Municipal y para el 2018 se adentró al proyecto de la Liga Nacional Amateur Scotiabank de la Federación Mexicana.

En la categoría Sub-13, se coronó campeona estatal tras vencer a Piedras Negras, Rosita y Acuña. En la fase nacional, fue en Toluca, Estado de México y jugó contra Baja California, sin embargo, perdió.

Su experiencia la considera inolvidable, las trataron como profesionales y la motivó a seguir adelante en el futbol.

Por si fuera poco, fue convocada para reforzar la categoría Sub-15 en fase nacional y nuevamente fue en Toluca. Tuvo actividad en tres compromisos, sin embargo, la fortuna no les sonrió en la cancha. En esa ocasión, convivió con jugadores del club de Toluca.

En el 2019, tuvo actividad en la Copa Telmex y avanzó hasta la fase regional, perdiendo en semifinal; mientras en la Sub-15 de la Liga Scotiabank se quedó en el camino y fue convocada para reforzar la Sub-17, y sólo jugó contra Chihuahua.

Durante ese año, se quedó con el campeonato con la Secundaria Técnica 29 en la Liga Intersecundarias. También participó en la visoria del club Toluca en Nueva Rosita, y recibió la invitación a una concentración.

Por varios días, estuvo en las fuerzas básicas, entrenó y jugó, pero no logró ser seleccionada, aunque se le invitó a regresar en un futuro, esto debido a su corta edad.

En este año, se preparó tanto para la Copa Telmex como la Liga Scotiabank, y todo se suspendió ante la pandemia del Covid-19.

¿Qué es para usted el futbol?

“Es mi vida, me gusta mucho. Desde pequeña jugaba con mis hermanos y un día se me dio la oportunidad de estar en un equipo, aproveché cada momento. Ahora quiero vivir el futbol de nivel media superior, sin duda es más fuerte, estoy a la espera de presentar mi examen en el CBTis o Ladislao”.

¿Cuál es su mejor experiencia en el futbol?

“Sin duda viajar, conocer lugares como Mazatlán, San Luis Potosí, Toluca, Monterrey y Saltillo, pero sobre todo lo mejor es las amistades, entre ellas Carla Hernández. Es lo máximo jugar futbol”.

¿Cuál es el partido que más recuerda?

“Fue en el nacional Sub-15 en Toluca. Considero que jugué muy bien, hice varias barridas. En una de ellas, una chica me pegó en la rodilla, me hizo una bola, que todavía la tengo, y por eso me acuerdo”.

¿Cómo se ve en algunos años futbolísticamente?

“Me gustaría con una beca universitaria, estudiar la carrera de maestra o bien laboratorista clínico. Siento que ayudaría a mis padres, una carrera es cara, y voy a luchar por una beca. Quizás, si se pueda jugar de manera profesional me gustaría, pero vamos poco a poco”.

¿Por qué el apodo de “China”?

Mi entonces entrenador Juan Renovato, me puso ese apodo, quizás porque tengo el pelo chino, y a parte así conocen a mi papá, y así se me quedó”.

¿Cómo es el apoyo de su familia?

“Es total, incondicional. Todos me apoyan, siempre me ayudan, hacen todo lo imposible para sacarme a delante. Mis hermanos, me dan consejos, nos apoyamos en el futbol. Somos una familia futbolera”.

¿Cuál es tu equipo preferido?

“Soy orgullosamente americanista. Cuando era niña, mi papá veía los juegos del América y desde ahí empezó el gusto. Me gustaría ver el equipo femenil, sin embargo, no pasan los juegos por canales libres y algún día quisiera verlas en el Azteca”.

