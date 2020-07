Cliente deja 22 mil pesos de propina a restaurante y los empleados NO pudieron contener el llanto

En medio de estos tiempos tan adversos, amamos saber que la solidaridad no ha muerto, para muestra, este generoso cliente que dejó mil dólares (22 mil pesos mexicanos) de propina en el restaurante donde comió con su familia.

Arnold Teixeira, propietario de ‘The Starving Artist’ en Ocean Grove, en Monmouth County, New Jersey, contó cómo él y sus empleados se conmovieron hasta el llanto cuando descubrieron la propina que les dejó el generoso hombre.

Teixera contó a CNN que el generoso hombre es un cliente habitual que los visita desde 2001, pero no reveló su identidad:

Junto a la generosa propina, el cliente dejó una emotiva nota agradeciendo el servicio que hacen en estos tiempos tan difíciles:

Al final de la nota, el cliente solicitó que la propina de mil dólares se dividiera entre todo el personal y así lo hizo Teixeira, quien lo dividió entre sus siete miembros del personal, sin incluirse a sí mismo.

